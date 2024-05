Playoff, Perugia-Rimini 0-0

(DMN) Perugia – basta un pari a reti inviolate al Perugia per accedere alla fase nazionale dei playoff di Serie C. In virtù del miglior piazzamento in classifica (4°) i Grifoni hanno avuto la meglio sul Rimini (10°) e domani mattina conosceranno la propria avversaria nel prossimo turno.

PERUGIA: 12 Adamonis, 4 Iannoni, 6 Vulikic, 7 Paz (20′ st 11 Seghetti), 9 Vazquez (32′ st 45 Sylla), 10 Matos (32′ st 21 Cudrig), 15 Dell’Orco (32′ st 91 Souare), 23 Lisi (13′ st 28 Kouan), 24 Torrasi, 44 Lewis, 94 Mezzoni. A disp.: 1 Abibi (GK), 5 Angella, 14 Bezziccheri, 16 Bartolomei, 20 Ricci, 33 Agosti, 71 Bozzolan, 73 Polizzi, 86 Giunti, 95 Cicioni. All.: Alessandro Vittorio Formisano

RIMINI: 91 Colombi, 5 Marchesi (24′ st 80 Garetto), 6 Gorelli, 9 Morra, 19 Semeraro, 23 Megelaitis, 28 Sala (33′ st 11 Cernigoi), 31 Malagrida (24′ st 7 Capanni), 33 Langella, 73 Lamesta (33′ st 34 Ubaldi), 98 Lepri (40′ st 8 Delcarro). A disp.: 22 Colombo (GK), 27 De Lucci (GK), 3 Quacquarelli, 15 Gigli, 20 Oddi, 70 Leoncini, 84 Tofanari. All.: Emanuele Troise

ARBITRO: Alberto Ruben Arena di Torre del Greco (Fabio Catani di Fermo e Stefano Franco di Padova) IV° UFFICIALE: Abdoulaye Diop di Treviglio VAR: Matteo Gariglio di Pinerolo AVAR: Orlando Pagnotta di Nocera Inferiore.