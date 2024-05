Playoff, Perugia-Carrarese 0-2

(DMN) Perugia – la Carrarese passa al Curi con un gol per tempo e mette una seria ipoteca sul passaggio del turno, il Perugia infatti dovrà compiere l’impresa di vincere in Toscana con tre reti di scarto per continuare nel torneo che assegna l’ultimo posto disponibile per la serie Cadetta.

PERUGIA: 12 Adamonis, 4 Iannoni, 6 Vulikic (1’st 23 Lisi), 11 Seghetti, 16 Bartolomei (17′ st 24 Torrasi), 21 Cudrig (17′ st 10 Matos), 28 Kouan (39′ st 73 Polizzi), 44 Lewis, 45 Sylla (25′ st 9 Vazquez), 91 Souare, 94 Mezzoni. A disp.: 1 Abibi (GK), 5 Angella, 14 Bezziccheri 15 Dell’Orco, 17 Ronchi, 20 Ricci, 33 Agosti, 71 Bozzolan, 86 Giunti, 95 Cicioni. All.: Alessandro Vittorio Formisano

CARRARESE: 1 Bleve, 3 Imperiale, 4 Illanes (35′ st 21 Coppolaro), 5 Della Latta (30′ st 8 Palmieri), 10 Panico, 11 Cicconi (35′ st 39 Belloni), 15 Di Gennaro, 18 Schiavi, 32 Finotto, 72 Zanon (35′ st 7 Grassini) , 82 Capezzi (23′ st 17 Zuelli). A disp: 12 Tampucci (GK), 22 Mazzini (GK), 6 Cerretelli, 7 Grassini, 17 Zuelli, 24 Morosini, 39 Belloni, 86 Boli, 99 Giannetti. Allenatore: Antonio Calabro

ARBITRO: Andrea Calzavara di Varese (Alessandro Munerati di Rovigo e Davide Conti di Seregno) IV° UFFICIALE: Andrea Ancora di Roma

VAR: Francesco Meraviglia di Pistoia AVAR: Niccolò Baroni di Firenze

RETI: 3′ pt Zanon, 5′ st Di Gennaro