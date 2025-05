Playoff, LR Vicenza-Ternana 0-0, buon pareggio

(DMN) Vicenza – buon pareggio in trasferta per la Ternana di Fabio Liverani nella semifinale di andata dei playoff di Serie C. Lo 0-0 del “Menti” rimanda il discorso qualificazione alla gara di ritorno quando le Fere dovranno fare risultato davanti al proprio pubblico.

Vicenza (3-5-2): Confente; Cuomo, Leverbe, Sandon; Talarico (36′ st Rossi), Della Latta (22′ st Rauti), Ronaldo (22′ st Carraro), Zonta (45′ st Beghetto), Costa (Cap.); Della Morte (36′ st De Col), Morra. A disp.: Massolo, Gallo, Capone, Garnero, Laezza, Fantoni. All.: Stefano Vecchi

Ternana (3-4-1-2): Vannucchi; Donati, Capuano (Cap.), Martella; Casasola, Aloi (28′ st Fazzi), Vallocchia, Tito; Curcio (16′ st Damiani), Cicerelli (45′ st Romeo); Cianci (16′ st Ferrante). A disp.: Vitali, Corradini, Maestrelli, Valenti, Montenegro, Brignola, Bellavigna, Donnarumma. All.: Fabio Liverani

Arbitro: Andrea Ancora (sez. Roma 1)

Assistenti: Marco Colaianni, Luca Capriuolo (entrambi della sezione di Bari)

IV Ufficiale: Gianluca Renzi della (sez. Pesaro)

VAR: Lorenzo Maggioni (sez. Lecco), AVAR: Mattia Ubaldi (sez. Roma 1)