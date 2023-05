Playoff e Playout di Promozione: retrocede la Superga, lo Spoleto si gioca l’Eccellenza contro il Bastia

Domenica la finalissima al Comunale-Mercatelli

(DMN) Spoleto – la Superga 48 retrocede in Prima Categoria. La formazione rossoblù , nella semifinale playout, in vantaggio di due reti (in gol Cardarelli e Moretti) all’ “Ivo Rutili” contro l’Amerina, è stata rimontata sul 2-4 ed ha dovuto dire addio al campionato di Promozione. L’Amerina si giocherà la salvezza sul campo dell’Amc 98.

Nella semifinale playoff per un posto in Eccellenza, il Bastia ha superato la Clitunno al “Conte Rovero” per 1-2 guadagnandosi la finale contro lo Spoleto.

Spoleto-Bastia si giocherà domenica 28 maggio alle ore 16.30 allo stadio Comunale “Giancarlo Mercatelli”. Lo Spoleto avrà a disposizione due risultati su tre (120′ in caso di pareggio) per accedere alla massima categoria dilettantistica regionale.