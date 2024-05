Playoff, Carrarese-Perugia 1-2

(DMN) Carrara – non basta la vittoria di misura al Perugia per proseguire il sui cammino nei playoff di serie C. Dopo la sconfitta interna per 0-2 i Grifoni si sono imposti in casa della Carrarese per 1-2 grazie alle reti di Lisi e Sylla. Finisce così la stagione 2023/2024 dei biancorossi.

CARRARESE: 1 Bleve, 4 Illanes, 8 Palmieri, 10 Panico (30′ st 39 Belloni), 11 Cicconi, 15 Di Gennaro, 17 Zuelli (30′ st 6 Cerretelli), 18 Schiavi (23′ st 5 Della Latta), 21 Coppolaro, 32 Finotto (30′ st 99 Giannetti), 72 Zanon (23′ st 7 Grassini). A disp:: 12 Tampucci (GK), 22 Mazzini (GK), 3 Imperiale, 24 Morosini, 33 Sansaro, 82 Capezzi, 90 Di Matteo. All.: Antonio Calabro

PERUGIA: 12 Adamonis, 4 Iannoni (41′ st 86 Giunti), 9 Vazquez (20′ st 11 Seghetti), 10 Matos (41′ st 73 Polizzi), 15 Dell’Orco, 16 Bartolomei, 20 Ricci (31′ st 45 Sylla), 23 Lisi, 28 Kouan (20′ st 24 Torrasi), 44 Lewis, 94 Mezzoni. A disp.: 1 Abibi (GK), 5 Angella, 6 Vulikic, 21 Cudrig, 33 Agosti, 71 Bozzolan, 91 Souare. All.: Alessandro Vittorio Formisano

ARBITRO: Andrea Ancora di Roma 1 (Giovanni Dell’Orco di Policoro e Emanuele Fumarulo di Barletta) IV° UFFICIALE: Gianluca Grasso di Ariano Irpino VAR: Francesco Gianpiero Miele di Nola AVAR: Marco Piccinini di Forlì

RETI: 24′ pt Lisi, 31′ pt Panico, 48’ st Sylla