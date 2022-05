Playoff, Brescia-Perugia 3-2

Le rondinelle volano in semifinale

(DMN) Brescia – il Perugia di Massimiliano Alvini si ferma al primo turno dei playoff. Al ‘Rigamonti’ un ottimo grifo cede il passo al Brescia, capace di ribaltare la gara ai supplementari. Il Perugia recrimina per alcuni episodi arbitrali dubbi , il Brescia si prepara ad affrontare il Monza in semifinale.

La partita

Alvini sceglie il 3-4-2-1 con Chichizola in porta, Sgarbi, Curado e Dell’Orco in difesa, Falzerano, Segre, Burrai e Beghetto a centrocampo con Olivieri e Kouan alle spalle di De Luca.

4-3-1-2 per Eugenio Corini con Joronen tra i pali, Sabelli, Cistana, Adorni e l’ex Pajac in difesa, Leris, Bisoli e Bertagnoli in mediana con Tramoni alle spalle di Moreo e Palacio.

Primo tempo

1′ completo blu con la classica V bianca sul petto per il Brescia, completo bianco con inserti rossi per il Perugia. Prima palla alle rondinelle: inizia Brescia-Perugia

7′ primo tentativo del Brescia con Bertagnoli: palla a lato

8′ Colpo di testa di Moreo sopra la traversa

10′ colpo di testa di Kouan su cross di Beghetto: 0-1

16′ colpo di testa di Moreo di poco a lato

23′ ammonito Tramoni per reazione su Burrai

30′ tiro ad incrociare di De Luca, fuori

30′ ammonizione per Adorni per fallo su De Luca

37′ colpo di testa di Curado di poco alto

40′ ammonito Dell’Orco

45′ Falzerano per De Luca, tiro cross del numero 9, colpo di testa di Kouan da posizione favorevole: palla a lato

45′ assegnati 2′ di recupero

45+3′ interviene il Var per un fallo di mano di Curado su una rovesciata ravvicinata di Leris: rigore per il Brescia

45 +5′ Pajac dal dischetto: 1-1

45+5′ termina il primo tempo

Secondo tempo

46′ Inizia la ripresa, nel Perugia in campo Zanandrea per Dell’Orco

50′ tiro di Olivieri, Joronen si salva in angolo

55′ colpo di testa di De Luca su cross di Falzerano, palla alta. L’arbitro ferma tutto per fuorigioco

57′ tiro di Tramoni, ottima risposta di Chichizola

59′ nel Brescia in campo Jagiello e Huard per Tramoni e Pajac

63′ Santoro in campo per Segre

73′ D’Urso e Ferrarini in campo per Kouan e Falzerano

80′ tiro di Jagiello, Chichizola in angolo

83′ nel Brescia in campo Ayè e Proia per Palacio e Bertagnoli

88′ Matos prende il posto di Olivieri

89′ Segna Santoro ma l’arbitro annulla

90′ assegnati 5′ di recupero

90+5′ finisce in parità. Si va ai tempi supplementari

1° Tempo supplementare

91′ Nel Brescia in campo Van De Looi per Leris

99′ in campo Carretta per Beghetto

102′ Grande tiro di Matos deviato da un bresciano: 1-2

105′ Assegnato 1′ di recupero

2° Tempo supplementare

106′ in campo Bianchi per Sabelli

107′ Cross di Bianchi, Ayè pareggia 2-2

112′ gran tiro di De Luca, di poco fuori

119′ Bianchi chiude la partita: 3-2

120′ assegnato 1′ di recupero

120+1′ il Brescia vola in semifinale

Brescia : 1 Joronen, 3 Sabelli (106′ 18 Bianchi) , 6 Adorni, 8 Palacio (83′ 20 Ayè) , 9 Moreo, 15 Cistana, 25 Bisoli, 26 Bertagnoli (83′ 23 Proia) , 27 Tramoni (59′ 24 Jagiello) , 29 Pajac (59′ 19 Huard), 37 Leris (91′ 5 Van De Looi)

A disposizione: 12 Perilli, 21 Andrenacci, 11 Bajic, 14 Mangraviti, 30 Behrami, 32 Papetti

Allenatore: Eugenio Corini

Perugia: 22 Chichizola , 6 Segre (63′ 25 Santoro) , 8 Burrai, 9 De Luca, 11 Olivieri (88′ 10 Matos), 13 Begnetto (99′ 7 Carretta) , 15 Dell’Orco (46′ 32 Zanandrea) , 21 Curado, 23 Falzerano (73′ 30 Ferrarini) , 28 Kouan (73′ 18 D’Urso) , 39 Sgarbi

A disposizione: 1 Fulignati, 2 Rosi, 5 Angella, 14 Murgia, 16 Ghion, 44 Lisi

Allenatore: Massmiliano Alvini

Arbitro: Francesco Fourneau della sezione di Roma 1

Assistenti: Ciro Carbone di Napoli e Luca Mondin di Treviso

IV ufficiale: Nicolò Marini della sezione di Trieste.

Var: Rosario Abisso di Palermo

Avar: Alberto Tegoni di Milano

Marcatori: 10′ Kouan, 45+5′ Pajac (R), 102′ Matos, 107′ Ayè, 119′ Bianchi

Ammoniti: Tramoni, Adorni, Dell’Orco, Olivieri, Moreo, Proia, Lisi (in panchina)

Espulsi:

Recupero: 2′ pt , 5′ st, 1′ 1°ts, 1′ 2° ts