Playoff, Allianz Milano-Sir Perugia 3-2

I Block Devils fanno prima sotto e poi avanti di un set. Perugia non capitalizza alcune opportunità, l’Allianz non molla e rimanda il verdetto alla bella

Ancora un tie break fatale a Milano per la Sir Safety Susa Perugia che perde gara 4 dei quarti di finale contro l’Allianz con la serie che si deciderà in gara 5 al PalaBarton in un giorno tra il 9 ed il 10 aprile.

Masticano amaro i Block Devils che, dopo un avvio complicatissimo, avevano ripreso in mano la partita portandosi avanti 1-2 nel conto dei set. Nel quarto e quinto parziale i bianconeri non capitalizzano alcune ghiotte situazioni di contrattacco, perdono entrambi i set ai vantaggi e lasciano spazio all’esultanza del pubblico meneghino.

Numeri del match molto equilibrati con Perugia che fa leggermente meglio in diversi fondamentali, ma questo non basta stasera per staccare il biglietto per la semifinale.

Nella metà campo della Sir Safety Susa 22 i punti di Leon (con 5 ace), 19 per Herrera e 14 per Semeniuk.

Per Andrea Anastasi ed i suoi ragazzi si apre domani una settimana decisiva per la stagione. Giovedì sera al PalaBarton arriva lo Zaksa per il ritorno della semifinale di Champions, a seguire nel fine settimana sempre a Pian di Massiano gara 5 con l’Allianz per cercare il pass per le prime quattro della Superlega. Due gare cruciali, da affrontare con piglio, determinazione e cuore, con il pubblico perugino chiamato a spingere i ragazzi dagli spalti.

IL MATCH

Russo-Solè coppia di centrali per Anastasi. Herrera gioca in diagonale a Giannelli. Partenza sprint dei padroni di casa con Mergarejo e Patry (6-2). Ancora break Allianz con Mergarejo e Piano (10-4). Ace di Patry (11-4). Invasione di Herrera (14-6). Doppio ace di Porro (17-7). Perugia sbaglia tanto (20-9). Patry chiude un set dominato dalla formazione meneghina (25-15).

Semeniuk apre il secondo parziale (1-3). Leon mantiene il doppio vantaggio (3-5). Out Loser (3-6). Ace di Leon (4-8). Il muro di Solè tiene a +4 Perugia (7-11). Ace di Semeniuk (8-13). Ishikawa ne mette due ed accorcia (10-13). Muro vincente di Giannelli (11-16). Fuori Herrera (13-16). Fuori l’attacco di Patry (17-22). Muro di Ishikawa (19-22). Ace di Herrera, set point Perugia (19-24). Il muro di Leon pareggia i conti (19-25).

Ace di Porro nel terzo set (3-1). Ace anche per Semeniuk che pareggia (5-5). Contrattacco di Leon (5-6). Due bombe di Herrera (7-10). Ace di Leon (8-12). Ishikawa dimezza (10-12). Muro vincente di Herrera (11-15). Mette anche il contrattacco l’opposto cubano (11-16). Ebadipour gioca sul muro (13-16). Due di Semeniuk (13-18). A segno Herrera (13-19). Muro imperiale di Russo (14-21). Ace di Mergarejo poi out Herrera (17-21). Altro ace di Mergarejo (18-21). Leon buca il taraflex (18-23). Ace di Herrera, set point Perugia (18-24). Al secondo tentativo chiude Herrera (19-25).

Equilibrio nel quarto (4-4). Mergarejo e Patry a segno, Milano trova il break (9-7). Giannelli pareggia subito (9-9). Ace di Patry (12-10). Muro di Leon, di nuovo parità (14-14). Muro di Mergarejo (17-15). Perugia non capitalizza alcune favorevoli occasione per fare break e Milano scappa via con l’errore di Semeniuk (20-17). Perugia trova la parità con il maniout di Leon (21-21). Milano arriva per prima al set point (24-23). Invasione di Ishikawa con il piede (24-24). Mergarejo a segno (25-24). Herrera al secondo tentativo (25-25). Ishikawa con la pipe (26-25). Semeniuk sulla mano esterna del muro (26-26). Patry dalla seconda linea (27-26). Ishikawa rimanda tutto al tie break (28-26).

Ace di Porro nel quinto set (3-1). Leon attacco e tre ace (3-5). Semeniuk in contrattacco (3-6). Muro di Russo (4-7). Ishikawa riporta sotto i suoi (6-7). Ace di Giannelli (6-9). Diagonale a terra di Herrera (8-11). Ishikawa torva un varco nel muro bianconero (10-11). Fuori Leon, si torna in parità (12-12). Ace di Porro (13-12). Vitelli porta Milano al match point (14-13). Il muro di Loser fa esplodere l’Allianz Cloud (15-13).

I COMMENTI

Andrea Anastasi (Sir Safety Susa Perugia): “Nel primo set Milano ha giocato alla grande in battuta, poi siamo rientrati in gioco. Ho rammarico perché nel quarto e quinto set abbiamo costruito un sacco di opportunità che non abbiamo sfruttato e questo ci deve far riflettere. Dobbiamo essere più determinati quando abbiamo le transizioni da chiudere, questa cosa dobbiamo assolutamente rivederla in questi giorni. Giovedì lo Zaksa e poi gara 5? Ci giochiamo la stagione in una settimana. Abbiamo delle aspirazioni e dobbiamo giocare meglio se vogliamo passare il turno in Champions ed andare in semifinale playoff. Abbiamo l’opportunità di giocarle entrambe al PalaBarton ed il nostro palazzetto può diventare importante per spingere i nostri ragazzi. Mi rendo conto che abbiamo davanti due partite complicatissime, ma dobbiamo essere positivi e tenere la pressione nel modo giusto”.

IL TABELLINO

ALLIANZ MILANO – SIR SAFETY SUSA PERUGIA 3-2

Parziali: 25-15, 19-25, 19-25, 28-26, 15-13

ALLIANZ MILANO: Porro 6, Patry 15, Piano 7, Loser 5, Mergarejo 22, Ishikawa 18, Pesaresi (libero), Ebadipour 2, Vitelli 1, Fusaro. N.e.: Lawrence, Bonacchi, Colombo (libero). All. Piazza, vice all. Daldello.

SIR SAFETY SUSA PERUGIA: Giannelli 7, Herrera 19, Russo 7, Solè 6, Semeniuk 14, Leon 22, Colaci (libero), Piccinelli (libero), Plotnytskyi, Rychlicki, Flavio. N.e.: Ropret, Cardenas, Mengozzi. All. Anastasi, vice all Valentini.

Arbitri: Massimo Florian – Alessandro Cerra

LE CIFRE – MILANO: 23 b.s., 9 ace, 41% ric. pos., 26% ric. prf., 48% att., 8 muri. PERUGIA: 19 b.s., 10 ace, 38% ric. pos., 23% ric. prf., 50% att., 10 muri.