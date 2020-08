Play out Serie B, Perugia-Pescara 4-5 dcr

I biancorossi retrocedono in Serie C, decisivi gli errori dal dischetto di Buonaiuto e Iemmello

(DMN) Perugia – spareggi ancora fatali per il Perugia. Dopo il trionfo di Reggio Emilia, contro il Torino nel ’98, il Perugia calcio ha inanellato una serie impressionante di sconfitte nelle gare che decidono retrocessioni o promozioni: Fiorentina, Torino, Ancona, Pisa, Pescara, Benevento, Venezia, Verona e ancora Pescara sono le formazioni che hanno avuto la meglio sul Perugia in queste sfide così particolari. Quella di ieri sera al Renato Curi é stata senza dubbio la sconfitta più pesante della serie. Il Perugia, dopo sei stagioni, torna in Serie C. La squadra di Oddo é riuscita a vincere nei tempi regolamentari ma ai calci di rigore gli errori di Buonaiuto e di Iemmello hanno dato la salvezza al Pescara. Per gli abruzzesi é festa grande, per il Perugia é il momento di fare pulizia e ripartire. Immediatamente.

PERUGIA: Vicario, Rosi (35′ st Falzerano), Nzita, Sgarbi, Mazzocchi, Falcinelli (28′ Iemmello), Dragomir, Nicolussi Caviglia (9′ st Buonaiuto), Kouan (28′ st Carraro), Gyomber, Melchiorri (10′ p.t.s. Konate) A disp.: Fulignati, Albertoni, Capone, Righetti. All. Oddo

PESCARA: Fiorillo, Campagnaro (8′ s.t. s Scognamiglio), Memushaj, Pucciarelli (44′ Clemenza), Galano, Bettella, Maniero (44′ st Bocic), Palmiero (18′ Busellato), Zappa, Kastanos (8′ s.t. s. Melegoni), Masciangelo. A disp.: Alastra, Del Grosso, Bruno, Elizalde, Pavone, Crecco, Belloni. All. Sottil

ARBITRO: Gianluca Aureliano della sezione di Bologna (Niccolo Pagliardini della sezione di Arezzo e Francesco Fiore di Barletta). Quarto ufficiale Davide Ghersini della sezione di Genova. VAR: Juan Luca Sacchi di Macerata. AVAR Antonio Rapuano della sezione di Rimini.

RETI: 15′ pt Pucciarelli, 19′ Kouan, 39′ Melchiorri

NOTE: Ammoniti Gyomber, Kouan, Mazzocchi, Memushaj, Melchiorri, Maniero, Carraro, Scognamiglio