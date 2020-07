Play off, Ternana-Catania: i convocati di Gallo e Lucarelli

In campo questa sera alle 20.30 al Liberati. Arbitra Marcenaro di Genova

(DMN) Terni – Ternana-Catania, gara valida per il secondo turno ad eliminazione diretta dei play off di Serie C, si giocherà questa sera, a porte chiuse, alle 20.30, allo stadio Libero Liberati.

Ternana – questi i convocati del tecnico rossoverde Fabio Gallo: Iannarilli, Marcone, Tozzo, Mammarella, Bergamelli, Parodi, Sini, Russo, Diakitè, Nesta, Celli, Mucciante, Furlan, Damian, Defendi, Paghera, Salzano, Palumbo, Verna, Ferrante, Marilungo, Partipilo, Torromino, Vantaggiato.

Catania – ecco i calciatori a disposizione del tecnico degli etnei Cristiano Lucarelli: Furlan, Martínez, Calapai. Mbende, Noce, Pino, Pinto, Saporetti, Silvestri. Biagianti, Biondi, Dall’Oglio, Di Grazia, Manneh, Mazzarani, Salandria, Vicente, WelbeckMaseko, Barisic, A’Beka, Capanni, Curcio, Curiale

Arbitro – arbitrerá l’incontro il Sig. Matteo Marcenaro di Genova. Il direttore di gara ligure avrà come assistenti Gianluca D’Elia e Andrea Niedda (entrambi di Ozieri) mentre il IV Ufficiale sarà il signor Gianpiero Miele di Nola.