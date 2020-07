Ferrante porta le Fere al terzo turno e mantiene vivo il sogno Serie B

(DMN) Terni – la Ternana, per la terza gara consecutiva dalla ripresa delle attività (1 partita in Coppa Italia e 2 di play off), non riesce a vincere ma trova un pari che vale più dell’oro. Contro il Catania di Cristiano Lucarelli, gli uomini di Fabio Gallo, sono riusciti a pareggiare la rete messa a segno da Biondi nel finale di primo tempo con una marcatura preziosissima di Alexis Ferrante a 8′ dal termine che ha regalato il passaggio del turno alle fere e ha mantenuto vivo il sogno rossoverde della Serie B.

Ternana (4-3-3): Iannarilli; Parodi, Diakité, Bergamelli, Mammarella; Verna (35′ st Vantaggiato), Salzano, Palumbo (12′ st Paghera); Partipilo (15′ st Ferrante), Marilungo (35′ st Nesta), Defendi (Cap., 15′ st Furlan). A disp.: Tozzo, Marcone, Russo, Sini, Celli, Damian, Torromino. All.: Fabio Gallo

Catania (4-2-3-1): Martinez; Calapai, Mbende, Silvestri, Pinto; Salandria (38′ st Mazzarani), Vicente (26′ st Welbeck); Capanni (15′ st Barisic), Curcio, Biondi (26′ st Biagianti); Curiale (Cap., 15′ st Manneh). A disp.: Furlan, Noce, Pino, Saporetti, Di Grazia, Biagianti, Dall’Oglio, Beleck. All.: Cristiano Lucarelli

Arbitro: Matteo Marcenaro (Genova)

Assistenti: Gianluca D’Elia (Ozieri), Andrea Niedda (Ozieri)

IV Ufficiale: Gianpiero Miele (Nola)

Marcatori: 45′ pt Biondi, 37′ st Ferrante (T.)

Ammoniti: Silvestri e Pinto (C.), Partipilo e Gallo (T.)

Espulsi: Lucarelli (C.)

Recuperi: 1/4

Note: Osservato un minuto di silenzio per commemorare le vittime del Covid 19