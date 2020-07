Le fere passano il turno. Domenica arriva il Catania

(DMN) Terni – finisce a reti bianche la sfida del ‘Libero Liberati’ tra la Ternana di Fabio Gallo e l’Avellino di Eziolino Capuano. In virtù del miglior piazzamento in campionato, sono i rossoverdi a passare il turno. Le fere, domenica 5 luglio, affronteranno sempre al Liberati ed in gara secca il Catania di Cristiano Lucarelli.

Ternana (4-3-1-2): Iannarilli; Parodi, Diakité, Bergamelli, Mammarella (44′ st Celli); Paghera (18′ st Damian), Salzano, Verna; Defendi (Cap., 44′ st Furlan); Ferrante, Partipilo (27′ st Marilungo). A disp.: Marcone, Tozzo, Vantaggiato, Russo, Mucciante, Torromino, Sini, Nesta. All.: Fabio Gallo

AVELLINO (3-5-2): Tonti; Illanes, Laezza (Cap.), Bertolo (1′ st Rizzo); Celjak, Garofalo (1′ st Di Paolantonio), De Marco (23′ st Ferretti), Izzillo (1′ st Rossetti), Parisi; Micovschi, Albadoro (23′ st Pozzebon). A disp.: Pellecchia, Palmisano, Morero, Njie, Alfageme, Evangelista, Tomas. All.: Ezio Capuano

Arbitro: Francesco Meraviglia (Pistoia)

Assistenti: Gabriele Nuzzi (Valdarno), Dario Garzelli (Livorno)

IV Ufficiale: Marco Monaldi (Macerata)

Ammoniti: Paghera, Bergamelli (T.), Rossetti (A.)

Recuperi: 1/3

Note: osservato un minuto di raccoglimento per onorare le vittime del Covid 19