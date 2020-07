Play off, Monopoli-Ternana: i convocati di Scienza e Gallo

In campo questa sera alle 20.45 al “Vito Simone Veneziani”. Arbitra Gariglio di Pinerolo

(DMN) – Monopoli-Ternana, gara valida per il primo turno dei play off nazionali di Serie C, si giocherà questa sera , giovedì 9 luglio alle ore 20.45 allo stadio “Vito Simone Veneziani” di Monopoli. La gara sarà trasmessa in diretta da RAI Sport.

Monopoli – questi i giocatori a disposizione di Giuseppe Scienza: Antonino, Menegatti, Bozzi, Mercadante, Pecorini, Maestrelli, Rota, De Franco, Tazzer, Giorno, Arena, Piccinni, Triarico, Tsonev, Antonacci, Donnarumma, Tuttisanti, Carriero, Nina, Hadziosmanovic, Salvemini, Cuppone, Mariano, Fella, Nanni, Jefferson.

Ternana – ecco le Fere a disposizione di Fabio Gallo: Iannarilli, Marcone, Tozzo, Mammarella, Bergamelli, Parodi, Sini, Russo, Diakitè, Nesta, Celli, Mucciante, Furlan, Damian, Defendi, Paghera, Salzano, Palumbo, Verna, Ferrante, Marilungo, Partipilo, Torromino, Vantaggiato

Arbitro – l’arbitro dell’incontro sarà il Sig. Matteo Gariglio di Pinerolo. Il direttore di gara piemontese, come giudici di linea, avrà Luca Testi di Livorno e Francesco Valente di Roma; il IV ufficiale sarà Valerio Maranesi di Ciampino.