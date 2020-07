Play off, c’é il Bari sulla strada della Ternana

Bari-Ternana si giocherà lunedì al San Nicola. Gli altri accoppiamenti dei quarti di finale

(DMN) – Dopo aver superato Avellino, Catania e Monopoli, la Ternana di Fabio Gallo si é qualificata per i quarti di finale dei Play off di Serie C. Il sorteggio di questa mattina ha stabilito gli accoppiamenti dei quarti di finale: le Fere saranno impegnate lunedì 13 luglio (orario da stabilire) allo stadio San Nicola contro il Bari.

Il quadro è completato da: Carpi-Novara, Reggiana-Potenza e Carrarese-Juventus Under 23.