Play off, Bari-Ternana: i convocati di Vivarini e Gallo

In campo domani sera alle 20.30 al San Nicola. Arbitra Marchetti di Ostia Lido

(DMN) – Bari-Ternana, gara valida per i quarti di finale dei Play off di Serie C, si giocherà domani, lunedì 13 luglio, in gara unica e a porte chiuse, allo stadio San Nicola, con fischio d’inizio fissato alle 20.30.

Bari – questi i convocati del tecnico del Bari Vincenzo Vivarini: Frattali, Liso, Marfella, Pertotta, Costa, Pinto A., Di Cesare, Sabbione, Corsinelli, Ciofani, Berra, Polichetti, Hamlili, Laribi, Folorunsho, Bianco, Schiavone, Stasi, Maita, Scavone, Antenucci, Simeri, Marco Ferrante, Costantino, D’Ursi, Terrani

Ternana – senza Suagher e Proietti (infortunati) e Paghera (squalificato) ecco i 23 rossoverdi convocati da Fabio Gallo: Iannarilli, Marcone, Tozzo, Mammarella, Bergamelli, Parodi, Sini, Russo, Diakitè, Nesta, Celli, Mucciante, Furlan, Damian, Defendi, Salzano, Palumbo, Verna, Alexis Ferrante, Marilungo, Partipilo, Torromino, Vantaggiato.

Arbitro – l’arbitro della sfida sarà il Sig. Matteo Marchetti di Ostia Lido. Il direttore di gara laziale avrà come assistenti Davide Moro di Schio e Alberto Zampese di Bassano mentre il IV Ufficiale sarà Daniele Rutella di Enna.