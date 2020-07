Play off, Bari-Ternana 1-1

Vantaggiato risponde al rigore di Antenucci ma non basta: galletti in semifinale

(DMN) Bari – finisce la corsa della Ternana nei play off di Serie C. La squadra di Gallo, pareggiando al San Nicola contro il Bari si é dovuta arrendere alla squadra meglio classificata nella stagione regolare, cedendo ai galletti di Vivarini il pass per la semifinale del torneo che porta nella serie superiore.

Il Bari si era portato in vantaggio al 30′ del primo tempo con un calcio di rigore messo a segno dall’ex Mirko Antenucci, concesso per un fallo di mano in area commesso da Vantaggiato.

Lo stesso Vantaggiato, con la Ternana in dieci uomini a seguito dell’espulsione di Palumbo, aveva ristabilito la parità al 27′ della ripresa con un tiro di prima intenzione da fuori area raccogliendo una respinta della difesa dopo un calcio di punizione da sinistra di Mammarella.

A nulla é servita la pressione finale delle Fere e i galletti si sono qualificati per la semifinale.

Bari (4-3-1-2): Frattali; Ciofani, Di Cesare (Cap., 49′ st Berra), Sabbione, Costa; Hamlili (42′ st Folorunsho), Bianco (18 st Schiavone), Scavone (18′ st Maita); Laribi (42′ st Perrotta); Antenucci, Simeri. A disp.: Liso, Marfella, Corsinelli, Pinto, Terrani, Costantino, D’Ursi. All.: Vincenzo Vivarini

Ternana (4-3-3): Iannarilli; Parodi (37′ st Nesta), Diakité, Bergamelli, Celli (37′ pt Mammarella); Verna, Salzano, Palumbo; Defendi (Cap., 17′ pt Partipilo), Ferrante (29′ st Vantaggiato), Furlan. A disp.: Tozzo, Marcone, Sini, Russo, Mucciante, Damian, Marilungo, Torromino. All.: Fabio Gallo

Arbitro: Matteo Marchetti (Ostia Lido)

Assistenti: Davide Moro (Schio), Alberto Zampese (Bassano del Grappa)

IV Ufficiale: Daniele Rutella (Enna)

Marcatori: 30′ pt Antenucci (B., rig.), 28′ st Vantaggiato (T.)

Ammoniti: Di Cesare (B.), Damian, Mammarella, Furlan, Verna, Partipilo (T.)

Espulsi: Gallo, Palumbo e Leone (T.)

Recuperi: 5/4

Note: Osservato un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime del Covid 19