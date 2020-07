Play off, al terzo turno sarà Monopoli-Ternana

La prima sfida della fase nazionale si giocherà giovedì 9 luglio

(DMN) – dopo aver superato, con due pareggi casalinghi , Avellino e Catania, la Ternana di Fabio Gallo si prepara ad affrontare la fase nazionale dei play off di Serie C per un posto nella categoria superiore. I rossoverdi saranno impegnati aMonopoli, giovedì 9 luglio (orario da stabilire). Gli altri accoppiamenti, scaturiti dal sorteggio di stamattina, sono: Renate-Novara, Carpi-Alessandria, Juventus U23-Padova e Potenza-Triestina. Nel turno successivo entreranno in gioco le tre seconde dei gironi ovvero Bari, Carearese e Reggiana.