Plastica2020 Aps presenta il calendario 2024

Cancro: un lavoro di squadra

(DMN) Spoleto – è disponibile in questi giorni il calendario 2024 realizzato dall’Associazione Plastica2020 Aps che opera per la promozione della prevenzione del cancro.



Il costo del calendario è di 10 euro sia per la versione da muro che per quella da tavolo e il ricavato verrà utilizzato per portare avanti i progetti dell’ Associszione Plastica2020 aps dedicati alla prevenzione del cancro.



Per contribuire avere il calendario si può scrivere alla pagina Facebook dell’associazione oppure all’email infoplastica2020@gmail.com .