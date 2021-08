Più in Alto vola oltre i confini folignati e trova spazi in regione fra gli ulivi dei borghi stupendi che animano il verde cuore pulsante d’Italia

Nasce a Bevagna il gruppo civico “Più in Alto Bevagna” che si ispira ai valori liberali e moderati.

Si crea così una rete territoriale che si allarga ulteriormente oltre alla presenza di Foligno, che ha come rappresentante eletto nelle istituzioni il Presidente del Consiglio Lorenzo Schiarea e come segretario politico cittadino Luca D’Ambrosio.

A coordinare il nascente gruppo a Bevagna sarà Tiziana Zamprotta, giovane donna imprenditrice e proveniente dal mondo del sociale. Centralità delle frazioni, tutela dell’ambiente e innovazione saranno al centro dell’azione politica, temi che saranno il fulcro del dialogo con le attuali forze in campo e che si misureranno nelle prossime elezioni comunali.