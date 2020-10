Più in alto, cambio ai vertici

Cambio ai vertici di Più in Alto, la lista civica che ha accompagnato e favorito l’elezione del Sindaco Zuccarini.

Si sono riuniti la scorsa settimana i componenti del gruppo che dal 2019 ha apportato un concreto e fondamentale aiuto sia al risultato delle elezioni comunali che alla vita politica della città, grazie anche all’esponente eletto della lista Lorenzo Schiarea, attualmente Presidente del Consiglio Comunale.

Il nuovo esecutivo è così rinnovato: Luca Gammaidoni Presidente, Luca D’Ambrosio segretario politico, Marco Gubbini segretario organizzativo, Mariolina Savino responsabile ufficio stampa.

Un ringraziamento speciale va al segretario uscente Giuseppe Zamprotta che ha svolto un lavoro eccellente e che rimane un riferimento importante per il progetto. L’organigramma continua e si sviluppa poi con i consiglieri, ognuno di loro si occuperà di temi specifici: Marco Torretti per il marketing e la digitalizzazione, Alberto Cappelletti per i rapporti con le frazioni e ambiente, Emanuele Sfregola per istruzione e sviluppo economico, Tiziana Zamprotta per il sociale, Giovanni Mazzoni per i rapporti con le istituzioni comunali, cultura e turismo e Pablo Checcucci per lo sport. La scelta dei singoli incarichi è in linea con le capacità dimostrate nei rispettivi ambiti professionali.

Più in Alto è la componente moderata e liberale della coalizione, è composta da tante persone per la prima volta attive in politica e continuerà ad essere vicina alle istanze dei cittadini e del territorio. La squadra di Più in Alto, insieme a tutti i suoi amici sostenitori, si vuole prodigare affinchè le istanze vengano portate all’attenzione del dibattito politico, dell’Amministrazione e di tutto il Consiglio Comunale. Il gruppo vuole essere vicino ai problemi della vita quotidiana dei cittadini, aiutando concretamente con idee e proposte per la soluzione delle stesse, non con semplici post sui social network ma creando un rapporto attivo con le frazioni e i nostri concittadini.

I canali ufficiali di Più in Alto sono la pagina Facebook “Più in Alto – Zuccarini Sindaco”, Instagram “Più in Alto Foligno” e la casella mail piuinaltofoligno@gmail.com