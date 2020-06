Piscina comunale, Azzurra chiede una proroga di 3 anni al contratto di gestione

Ieri l’incontro tra il Sindaco e il Presidente della Società cooperativa

Un incontro per valutare le difficoltà legate alla gestione della piscina comunale.

Ieri mattina il Sindaco Umberto de Augustinis, insieme all’assessore al bilancio Claudio Zucchelli, ha incontrato il Presidente della Società Cooperativa Azzurra Antonello Volpi.

L’apertura estiva dell’impianto è in programma il prossimo 20 giugno, ma al centro del confronto sono finite le gravi difficoltà causate dalla chiusura degli ultimi mesi per via dell’emergenza sanitaria. Una situazione che ha portato l’Azzurra a richiedere al Comune di Spoleto una proroga del contratto, in scadenza nel 2030, di tre anni.