Pini abbattuti in via Risorgimento, Sergio Grifoni chiede chiarimenti al sindaco

Nella giornata di ieri ho presentato una interpellanza al Sindaco di Spoleto, per avere chiarimenti specifici circa l’avvenuto abbattimento di ben otto pini di alto fusto lungo via Risorgimento, nel cuore della zona Peep di San Nicolò. Le piante in parola, esistenti dalla prima fase di insediamento della zona residenziale pubblica, risultavano essere utilissime per la funzione che svolgevano a favore delle numerose famiglie residenti in loco. Non solo erano preziose per la loro funzione ambientale, ma creavano provvidenziali zone ombreggianti, particolarmente apprezzate e sfruttate da tutti. Poiché le stesse risultavano essere a ridosso di alcuni fili elettrici, saltuariamente nel passato venivano sfrondate, al fine di evitarne la collisione. Alcune settimane fa, invece, sembrerebbe su precisa ordinanza comunale, non è stato eseguito il lavoro di potatura ma, come premesso, l’abbattimento radicale. Fattore questo che, per i motivi già esposti, sta arrecando disagi alle persone del luogo. Per tale ragione, con l’interpellanza, ho chiesto al primo cittadino di conoscere:

a) Le reali motivazioni che hanno portato all’abbattimento totale delle piante su richiamate;

b) se l’ordinanza comunale emessa nel merito contemplava l’abbattimento o la parziale potatura;

c) se l’Amministrazione Comunale è interessata o meno a sostituire gli abeti abbattuti con altre piante, di dimensioni sufficienti a svolgere analogo servizio ;

Mi auguro ovviamente che ci siano stati motivi più che validi per aver proceduto in tal senso come, d’altronde, auspico che si ponga subito qualche rimedio.

IL CONSIGLIERE COMUNALE

Sergio Grifoni