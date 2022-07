Pieve di Cadore, primo allenamento per Aleandro Rosi e Tiago Casasola

Quarto giorno di ritiro per il Perugia di Fabrizio Castori

Altra giornata di lavoro nel ritiro di Pieve di Cadore per il gruppo biancorosso di mister Castori che come già accaduto in questi giorni ha svolto una doppia seduta di lavoro.

Un raggiante sole ha accompagnato l’allenamento del mattino che si è concentrato su attivazione neuro muscolare e lavoro tattico di reparto. Per i portieri invece esercitazioni sulla tecnica della parata.

Pomeriggio più ventilato che ha dato un pò di tregua climatica durante la seduta iniziata alle ore 18 incentrata su lavoro metabolico con e senza palla. Presa ed esercitazioni con i piedi per gli estremi difensori.

Prima seduta con i compagni per Aleandro Rosi e il neo arrivato Tiago Casasola.

Per domani prosegue il doppio lavoro.