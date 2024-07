Pietro Coricelli SpA nuovo Main Sponsor della A.S.D. Ducato Spoleto Calcio a partire dalla stagione sportiva 2024/2025

La maglia delle squadre giovanili della Ducato Spoleto per la s.s. 2024/2025 presenterà una grande novità stilistica: anche sulla casacca dei giovani calciatori spoletini sarà messo in primo piano il logo del nuovo Main Sponsor. È ufficiale, infatti, l’accordo di sponsorizzazione tra la Ducato Spoleto e Pietro Coricelli SpA.

L’azienda olearia spoletina, che già sosteneva il settore femminile della Società Ducato Spoleto, ha deciso di ampliare la collaborazione, legando il proprio nome a tutto il settore giovanile giallo/verde/blu, che conta oltre 350 giovani atlete ed atleti.

L’azienda Pietro Coricelli, nata nel 1939, è tra le più grandi aziende olearie in Europa ma rimane un’azienda familiare radicata sul territorio e negli anni si è sempre dimostrata attiva e partecipe nel sostenere le manifestazioni sportive organizzate dalle società spoletine più virtuose.

Il Presidente della Ducato Spoleto Michele Zicavo ha dichiarato: “Siamo incredibilmente entusiasti di dare il benvenuto alla Pietro Coricelli Spa nella nostra grande famiglia. Questa partnership è una testimonianza dell’impegno a collaborare con brand del territorio spoletino come la Pietro Coricelli SpA che con Io stesso spirito e la stessa passione ci aiuterà a sviluppare sempre di più il nostro progetto sportivo e soCiale, rivolto soprattutto ai ragazzi e alle ragazze del nostro territorio”.

“L’entusiasmo di tanti ragazzi e ragazze per il calcio è contagioso, vivono questo sport con passione all’insegna dei valori della lealtà, del rispetto e dello spirito di squadra. Ed è proprio la condivisione di questi valori e di visione alla base di questo accordo. Il cammino a fianco della Ducato Spoleto Calcio è iniziato già da tempo e siamo molto contenti di proseguire ulteriormente questo percorso insieme che ci auguriamo possa portare sempre nuovi traguardi e soddisfazioni per i nostri giovani”, commenta Chiara Coricelli, Presidente e Ceo di Pietro Coricelli SpA.