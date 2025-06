Pietro Biondi presenta il suo libro a Palazzo Mauri

Venerdì 20 giugno alle ore 17.30 nelle sale della Biblioteca di Palazzo Mauri si terrà la presentazione di “Sono wolf, risolvo problemi. sono l. alzheimer, ho lavoro per lei” di Pietro Biondi.

Il libro sarà esposto dagli attori Paolo Buglioni e Valeria Ciangottini con la presenza dell’autore, attore e doppiatore Pietro Biondi.

L’evento, che vedrà la partecipazione del vicesindaco e assessore alla valorizzazione delle culture del Comune di Spoleto Danilo Chiodetti, sarà introdotto e coordinato dall’attrice, autrice e doppiatrice Anna Leonardi.

“Volere o no sarà un avvenimento eccezionale: è la prima volta, nella mia ormai lunga vita, che mi esibirò a Spoleto leggendo brani di qualcosa che ho scritto io – ha dichiarato l’autore Pietro Biondi – L’ho definito “Romanzo di necessità” dal momento che l’idea di mettermi a scrivere non mi è venuta da un impeto creativo, ma dalle stravaganti circostanze che la vita mi ha costretto ad affrontare in questi ultimi dieci anni. Ho deciso di chiudere con il teatro da un giorno all’altro. È un’opera strana, ci sono tante cose, dalla fanciullezza alla raggiunta vecchiaia. Ricordi, comuni a me e a Rita, il cambiamento dell’Italia fino ai giorni nostri, la trasformazione che ha subito l’ambiente nel quale abbiamo lavorato, i tanti inconvenienti che dovevo affrontare interrompendo la scrittura, il tentativo di far capire sobriamente in cosa consiste una malattia come l’Alzheimer a tanti amici che ti danno consigli ingenui, la Spoleto della mia infanzia e prima giovinezza. E ho cercato di non essere noioso. Credo di aver mantenuto la mia naturale ironia. Assistendo alla graduale perdita di memoria di Rita ho ripercorso avanti e indietro la nostra vita per mantenere viva la mia e integrarla con la sua. Praticamente sono stato alla moviola per tanto tempo, per montare e rimontare il film della nostra vita. Quello che c’è da dire in più lo racconteranno Anna Leonardi, Valeria Ciangottini e Paolo Buglioni. Gli amici di una vita”.