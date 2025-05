Pietro Bellini eletto presidente di Assogal Umbria dai cinque Gal umbri

Pietro Bellini è il nuovo presidente di Assogal Umbria. Martedì 20 maggio i rappresentanti dell’associazione che riunisce i Gal dell’Umbria si sono riuniti per eleggere il nuovo presidente, al termine del mandato di Albano Agabiti, presidente del Gal Ternano, e hanno scelto all’unanimità come suo successore in questo importante ruolo di responsabilità Pietro Bellini, presidente del Gal Valle Umbra e Sibillini.

Ai sensi dell’articolo 2 del protocollo d’intesa tra i Gal, il presidente durerà in carica per un anno e sarà il punto di riferimento dei cinque Gal membri dell’associazione: Gal Alta Umbria, Gal Media Valle del Tevere, Gal Ternano, Gal Trasimeno Orvietano e Gal Valle Umbra e Sibillini.

“Sono grato – dichiara Pietro Bellini – per la fiducia e per l’attestazione di stima datami dai componenti di Assogal. Ringrazio il Gal Ternano e il presidente Agabiti per il lavoro svolto in questo ultimo anno e tutti i componenti del coordinamento dei Gal dell’Umbria e per l’impegno costante profuso a favore dei territori. Il lavoro di Assogal è stato e continuerà a essere cruciale per la nostra regione e sia io sia il Gal Valle Umbra e Sibillini siamo felici di metterci al servizio della nostra comune missione con impegno e dedizione per unire le tante esigenze e peculiarità di queste terre”.