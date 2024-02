Piero Gauli, pittore dei grandi Festival in mostra a Spoleto

Fino al 30 Marzo

In corso a Spoleto al Caffè letterario del Sansi in via della Salara Vecchia la mostra personale del pittore lombardo vissuto per molti anni in Umbria, Piero Gauli

con una esposizione di circa 35 opere figurative che ritraggono Spoleto ed altre città e paesi dell’Umbria. La mostra evento a cura di Luca Filipponi e Paola Biadetti

viene presentata sabato a Spoleto alle ore 16 con la presenza , oltre che dei curatori di altri importanti ospiti ed interlocutori : Sandro Costanzi, Emanuela Mari, attrice e musicista, Alessandro Piccioli, Maria Cristina Mancini, Francesco Ansidei, gallerista e perito d’arte, Anna Maria Petrova, attrice e giornalista, Maria Diaconescu, divulgatrice dell’Opera artistica di Piero Gauli.

La mostra evento resterà aperta fino al 30 marzo ed ha ottenuto notevoli consensi di pubblico e di critica ed è stata organizzata dal Menotti art festival Spoleto

in collaborazione con l’associazione culturale Montemarte di Terni che ha curato già altre iniziative culturali importanti su artisti umbri o che hanno vissuto in umbria.

Soddisfatto il presidente Luca Filipponi ed il promotore dell’iniziativa Francesco Ansidei: ” Si tratta di un artista che ha fatto parte del gruppo artistico corrente che è stato uno dei punti di riferimento dell’arte contemporanea della seconda parte del ventesimo secolo e che ha operato molto anche nella città di Spoleto nei festival dei Due Mondi degli anni sessanta e settanta che hanno fatto la storia della cultura”.