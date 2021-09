Pierini vince la II^ edizione della FrancescanArt

Dalla Ragione il Trofeo Tappa a Campello – ampia galleria fotografica

di Lia Novisa

Estemporanea, un modo artistico spontaneo per relazionarsi con gli altri, rubare con gli occhi, vivere in serenità.

Condividere esperienze e tradizioni come è avvenuto nella seconda edizione de La FrancescanArt a Campello anche se virtualmente, con MariaAssunta Toniacci che non si arrende e mentre ha inaugurato la sua personale a Massa Martana, ha partecipato on line, dipingendo con gli occhi tramite in puntatore oculare, all’evento artistico.

Anche Teramo e Campello sono state “gemellate” artisticamente grazie all’intuizione di Mariolina Savino, direttore artistico di Carapace Mac Art che ha voluto fortemente la presenza del Patron di Extemporamnia, l’ingegner Enzo delle Monache quale Presidente della giuria Giudicante.

Scambio di doni a distanza fra il Sindaco di Teramo e il sindaco Maurizio Calisti di Campello attraverso Enzo delle Monache e L’assessore Camilla Cruciani.

La giornata a tratti piovosa, non ha impedito agli artisti di completare le proprie opere realizzate in plen air nell’area verde del Ristorante Il Caminetto a ridosso de la Caletta.

Vincitori della kermesse artistica sotto il segno della cicloturistica umbra per eccellenza, sono stati nell’ordine:

1°Gianmaria Pierini

2°Monica Conforti

3°Michaela Pascu

Importante risultato premiato con il

“Trofeo Tappa Campello” offerto dal Comune di Campello sul Clitunno vinto da

Donatella Dalla Ragione

Premio opera segnalata

Vinto da Iryna Syrotyuk

Il Premio Mostra Concorso è andato al Pittore Paolo Gruppuso

Il Premio emergenti a

Cristiano Frapiccini

Premio speciale alla carriera a chi ha fatto la storia delle estemporanee in Umbria

Marco Giacchetti.

La FrancescanArt 2021

Estemporanea di pittura

Direttore Artistico

Mariolina Altamura Savino

Patrocinio Comune

Campello sul Clitunno

Location

Il Caminetto

carapacemacart@ Gmail.com

Premiati dalla Giuria composta dal Presidente e organizzatore del festival di Teramo, Extemporamnia, Enzo Delle Monache Roberta Di Maurizio, pittrice di Casoli di Atri, membro del direttivo di Extemporamnia,

Tiziana Zamprotta maestra d’arte, impegnata nel sociale e titolare di Foligno Feste, Nerina Marzano insegnante, scrittrice.

1. Gianmaria Pierini

2. Monica Conforti

3. Pascu Mihaela

4. Donatella Dalla Ragione

5. Iryna Syrotyuk

Mostra Concorso

Paolo Groppuso

Premio emergenti

Cristiano Frapiccini

Menzione speciale a

MariaAssunta Toniacci.

L’assessore Camilla Cruciani ha rappresentato il Comune di Campello con il presidente della Pro Campello, Roberto Fioroni.

Un grazie al Ristorante

Il Caminetto di Marco Celesti

Marfuga di Francesco Gradassi.

Cantina De Trinci

Il Caffè

di David Fantauzzi

Foligno Feste

Di Tiziana Zamprotta

Comune di Campello

per la cordiale, gentile e fattiva collaborazione.

Foto di Michaela Pascu

Donatella Dalla Ragione

Nerina Marzano

Sabrina Casciari