Pier Luigi Pizzi allo Sperimentale con un trittico di opere di Gino Negri

  Agosto 20, 2025
  • CULTURA
    • Il prossimo appuntamento con la 79a Stagione lirica sperimentale sarà il trittico di Gino Negri costituito da Giorno di nozze (1959), Vieni qui Carla (1956) e Il tè delle tre (1958), eleganti e originali atti unici di rara rappresentazione fortemente caratterizzati dall’irresistibile verve teatrale del compositore, che ne curò anche i libretti.

     

    Con la direzione di Marco Angius e la regia, le scene e i costumi di Pier Luigi Pizzi. A dare vita ai protagonisti del trittico, i solisti del Teatro Lirico Sperimentale.

     

    La conferenza di presentazione si terrà al Teatro Caio Melisso di Spoleto venerdì 29 agosto alle ore 18.30

