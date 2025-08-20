Pier Luigi Pizzi allo Sperimentale con un trittico di opere di Gino Negri

Il prossimo appuntamento con la 79a Stagione lirica sperimentale sarà il trittico di Gino Negri costituito da Giorno di nozze (1959), Vieni qui Carla (1956) e Il tè delle tre (1958), eleganti e originali atti unici di rara rappresentazione fortemente caratterizzati dall’irresistibile verve teatrale del compositore, che ne curò anche i libretti.
Con la direzione di Marco Angius e la regia, le scene e i costumi di Pier Luigi Pizzi. A dare vita ai protagonisti del trittico, i solisti del Teatro Lirico Sperimentale.
La conferenza di presentazione si terrà al Teatro Caio Melisso di Spoleto venerdì 29 agosto alle ore 18.30.
