Piazza di Siena incorona Giulia Beddini

Straordinario risultato per la giovanissima amazzone spoletina

(DMN) Roma – a suon di risultati importanti, la giovanissima amazzone Giulia Beddini torna a far parlare di sé. Nella giornata di domenica 29 maggio, la sedicenne spoletina ha trionfato al THE NEXT GENERATION – STILE all’ 89° CSIO di Roma 2022 su 90 binomi provenienti da tutta Italia che si sono affrontati nel prestigioso ovale di Piazza di Siena, nel cuore della Capitale.

Congratulazioni per l’importante e meritato traguardo dalla redazione di Due Mondi News.

https://www.piazzadisiena.it/it/