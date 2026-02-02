Piazza della Vittoria: aggiudicati i lavori per la riqualificazione degli ex bagni pubblici

è stato aggiudicato l’intervento di riqualificazione urbana e recupero degli ex bagni pubblici in piazza della Vittoria. I lavori per la realizzazione di un albergo diurno, che funga anche da hub dei cammini, sono stati affidati alla ditta Restaura srl di Castiglion del Lago.

L’immobile di piazza della Vittoria verrà totalmente recuperato e riqualificato diventando un luogo dove i turisti, i pellegrini, gli appassionati di ciclismo e mountain-bike potranno usufruire di una serie di servizi: dai bagni pubblici, ovviamente, alle docce, dalla sauna al parcheggio biciclette.

Nello specifico i lavori, il cui importo è di € 815.690,54 (€ 400.000,00 della Regione Umbria e € 415.690,54 del Comune di Spoleto), prevedono sia il consolidamento strutturale dell’immobile, che la realizzazione di una nuova copertura calpestabile e utilizzabile come area tavoli a servizio di bar e ristoranti che ne faranno richiesta. Non solo. Insieme ai nuovi impianti idrici-sanitari, termici, elettrici e di climatizzazione e la realizzazione di nuovi bagni e di una sauna, sono previste anche le opere di finitura interna ed esterna, la sistemazione degli ingressi e dell’area esterna per allestire uno spazio per il ricovero di biciclette con l’installazione di pannelli fotovoltaici.

I lavori, il cui inizio è previsto durante la prossima primavera, richiederanno circa un anno di tempo per il completamento.

Piazza della Vittoria sarà inoltre interessata da altri due interventi di riqualificazione. Il primo, finanziato con i fondi di Agenda Urbana 2021-2027, che consentirà la riqualificazione dell’area verde e della viabilità adiacente l’area degli ex bagni pubblici. Il secondo riguarderà invece la valorizzazione del Ponte Sanguinario, finanziata con € 2.500.000,00 dalla Regione Umbria nell’ambito della programmazione del ciclo 2021-2027 del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.