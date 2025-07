Piazza d’Armi è del Comune di Spoleto: perfezionato il passaggio di proprietà con l’Agenzia del Demanio

Piazza d’Armi è del Comune di Spoleto. È stato perfezionato ieri mattina il passaggio definitivo della proprietà dall’Agenzia del Demanio a l Comune di Spoleto al termine dei 60 giorni dalla sigla dell’accordo di permuta, avvenuta nel maggio scorso, senza che alcun Ente esercitasse la prelazione.

L’atto, firmato dalla dirigente del Comune di Spoleto Patrizia Tedeschi e dall’ingegnere Antonella Vadalà dell’Agenzia del Demanio, prevede, come già annunciato in fase di sottoscrizione dell’accordo, la cessione da parte dell’Ente di due aree edificabili, una di 4.917,00 mq (via Busetti – campo Boario) e l’altra di 5.945,00 mq (via Valadier), dove verranno edificate rispettivamente le nuove sedi del distaccamento del Vigili del Fuoco di Spoleto e del Comando di Compagnia della Guardia di Finanza e il trasferimento dall’Agenzia del Demanio al Comune di circa 88.000 mq del terreno di piazza d’Armi, insieme ad altri due terreni presenti in via del Falegname (160 mq) e via Gioviano Pontano (80mq).

“La nostra soddisfazione è duplice – ha affermato il sindaco Andrea Sisti – perché se è vero che siamo riusciti ad acquisire a titolo definitivo l’area di piazza d’Armi, area importantissima in un’ottica di sviluppo del territorio, questa operazione ci consente di soddisfare le esigenze, manifestate a più riprese nel corso degli anni, da parte della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco che in questo modo avranno finalmente a disposizione spazi idonei per realizzare due nuove sedi in città”.

Con il perfezionamento formalizzato ieri, lunedì 28 luglio, si conclude un’iter avviato circa dieci anni fa, quando nel 2015 il Direttore Regionale dell’Umbria del Dipartimento dei Vigili del Fuoco manifestò l’esigenza di realizzare una nuova sede a Spoleto. Nel 2021 una richiesta analoga arrivò anche da parte del Comando Regionale Umbria della Guardia di Finanza, intenzionato a costruire una Caserma da destinare a nuova sede della Compagnia di Spoleto. Individuati i terreni di via Busetti e via Valadier e verificato l’interesse alla realizzazione delle rispettive caserme in queste due aree, nel 2022 il Comune ha confermato all’Agenzia del Demanio la disponibilità a valutare la proposta di un contratto di permuta per il trasferimento all’Ente dell’area di piazza d’Armi. Da qui sono seguite una serie di interlocuzioni e verifiche tecniche che hanno portato, nel 2024, a fissare i valori finali dei beni (la cifra considerata congrua è stata di € 582.340,00).