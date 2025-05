Piante di geranio per aiutare i progetti dell’Associazione Umbra per la Lotta Contro il Cancro

Sabato 3 maggio in Piazza Garibaldi e domenica 4 maggio in Piazzale Flaminio, di San Giacomo, durante la mattina il Comitato AUCC di Spoleto offrirà piante di geranio a sostegno della campagna di primavera dell’associazione regionale.

Le offerte raccolte contribuiranno a sostenere il servizio di supporto oncopsicologico attivato da parte del Comitato AUCC Spoleto presso l’Ospedale san Matteo da oltre dieci anni.

In questo anno in cui l’Associazione AUCC ( Associazione Umbra per la Lotta Contro il Cancro ) festeggia i suoi 40 anni di attività aspettiamo numerosa la cittadinanza.