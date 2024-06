Piano dei lavori di A.Se. Spoleto e Gardenland fino al 30 giugno

Proseguono anche questa settimana gli interventi di manutenzione e sistemazione nel territorio comunale da parte diAse Spoleto e della ditta Gardenland.

Per quanto riguarda i lavori delle squadre di Ase Spoleto è in programma la decespugliazione lungo la ex S.S. n.3 Flaminia, strada che attraversa il centro abitato di Strettura dal tratto di accesso sud all’incrocio per Casal Pirocchio, nella strada del cimitero di Strettura da Valle San Martino a Strettura e da Strettura a Casal di Mezzo, nel nuovo tracciato della strada di Casigliano, nella strada di Casal Pirocchio e nelle zone Ancaiano-Cese, Borgiano e Trignano. Sono inoltre previsti interventi di pulizia delle cunette e di manutenzione della banchina stradale nella strada da San Sabino a San Giacomo e di sagomatura con imbrecciatura in quella di Carbognano.

La manutenzione del verde pubblico interesserà l’area verde a Casette di Crocemarroggia, in via Alcide de Gasperi, a Uncinano e Azzano, mentre è in programma l’abbattimento di 2 alberi nella rotatoria di via delle Industrie e l’innaffiamento delle fioriere.

Sono previsti interventi di manutenzione, nuovi allacci, disdette e riparazione guasti alle lampade votive e taglio dell’erba con pulizia nei cimiteri di Spoleto, Ancaiano, Le Cese, Monteluco, Patrico e Silvignano e vuotamento dei sacchi anche nei cimiteri di San Sabino e San Giacomo.

Sono in programma sostituzioni di lampade della illuminazione pubblica, verifiche degli impianti elettrici e di sicurezza al Teatro Caio Melisso – Spazio Carla Fendi, al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti e al Complesso monumentale di San Nicolò, l’alimentazione degli allacci nell’area sottostante piazza Duomo e la pulizia delle griglie.

Previsti anche interventi agli impianti elettrici, agli impianti idrici e agli infissi nei bagni di via delle Terme, di piazza della Signoria e della strada Romana, ai soli impianti idrici del Teatro Caio Melisso – Spazio Carla Fendi, al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti e al Complesso monumentale di San Nicolò e ritocchi di tinteggiatura nelle sale espositive di Palazzo Collicola.

Per quanto riguarda la segnaletica stradale si provvederà al posizionamento di quella mobile per il mercato del venerdì in via Cacciatori delle Alpi.

La ditta Gardenland si occuperà del taglio dell’erba e della pulizia dei cestini in via Cecili, piazza Campello, viale Matteotti, agli ingressi sud e nord di Spoleto, a Porta Loreto (incrocio viale Martiri della resistenza e via Loreto), nella zona dell’Istituto Spagna e di Villa Redenta, via Flaminia vecchia, via delle Lettere e all’incrocio di via Nursina con via delle Lettere, in piazza della Vittoria e nella scuola di viale Martiri della Resistenza.