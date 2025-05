“Piacere Divino”: i flussi dei visitatori monitorati in tempo reale grazie a Cities

Dal 30 maggio al 2 giugno Spoleto sarà lo scenario della prima edizione di “Piacere Divino”, promosso da Confcommercio Spoleto e dall’Associazione Vivi Spoleto, realizzato da Eventi.com, con il patrocinio del comune di Spoleto, la collaborazione del consorzio ConSpoleto e la partnership con la Fondazione Carispo e l’azienda olearia Pietro Coricelli.

Quattro giorni di eventi e iniziative dedicati al vino, all’olio e alle altre eccellenze del territorio che, nelle intenzioni degli organizzatori e di tutti i soggetti coinvolti, dovrebbero attirare nella città dei Due Mondi, complice anche il ponte del 2 giugno, tanti visitatori e turisti.

Di bilanci si parlerà ovviamente solo alla fine, ma la novità è che per la prima volta sarà possibile rilevare e raccogliere in tempo reale i flussi nel centro città, grazie alla dashboard Urban Analytics di Cities, acronimo per “Città e Terziario: Innovazione Economia Socialità“.

Cities è un progetto ideato da Confcommercio nazionale per migliorare i centri urbani italiani e sostenere le economie di prossimità, che Confcommercio Umbria, attraverso i Mandamenti territoriali, sta diffondendo in tante città umbre. Spoleto è una di queste:

grazie a questa piattaforma è possibile raccogliere dati di diverso tipo sui flussi di utenti che transitano sulle aree monitorate, consentendo così di comprenderne meglio caratteristiche e comportamenti. Il debutto di Cities a Spoleto avverrà appunto in occasione della kermesse che propone degustazioni, musica e cultura, mettendo in vetrina vino ed olio, i prodotti simbolo identificativi dello spoletino, e gli altri elementi di eccellenza del territorio. Coinvolti attivamente anche bar e ristoranti, che attraverso l’iniziativa “percorsi divini”, organizzata da Confcommercio Spoleto, offriranno cene e apericene a tema, accompagnate da musica di intrattenimento. L’obiettivo è creare in centro storico un percorso che unisca vino, gastronomia ed intrattenimento, permettendo ai visitatori di vivere esperienze suggestive, in un’atmosfera inedita per la città. Tutti i dettagli del programma dell’’evento nel sito www.piaceredivinospoleto.it

“Ci aspettiamo molto da questa manifestazione – sottolinea il presidente di Confcommercio Spoleto Tommaso Barbanera – perché mette in campo le risorse migliori della nostra città, cercando di agganciare l’importantissimo segmento turistico legato all’enogastronomia e offrendo un’esperienza multisensoriale all’insegna del vino, della cultura e della convivialità. Con Cities, inoltre, la nostra associazione rende disponibile uno strumento nuovo che, partendo dall’analisi dei dati, aiuterà a guidare decisioni strategiche e ad ottimizzare l’accoglienza, fornendo preziose indicazioni anche agli operatori economici. Grazie ai dati oggettivi e alla tecnologia, superiamo le impressioni personali per costruire politiche concrete e condivise. L’analisi dei flussi è fondamentale per comprendere meglio le caratteristiche di chi vive e visita la nostra città, favorendo così scelte mirate che coinvolgano in modo sinergico l’Amministrazione comunale e tutti gli attori dell’economia locale”.