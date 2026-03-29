Petrini e Petriola sul podio: grande 2S Atletica Spoleto alla Stramarzolina

  • Fabio Gasparri
  • Marzo 29, 2026
  • Atletica
  • Letto 53

    • Domenica 29 marzo la 2S Atletica Spoleto è stata protagonista alla Stramarzolina, disputata nella località Capanne, nel comune di Perugia, su due distanze di 21 e 9 chilometri, in una manifestazione organizzata dall’Atletica Capanne e dalla Pro Loco Athletic Team. Nella mezza maratona grande prestazione di Daniele Petrini, che ha chiuso in 01:13:38 conquistando il terzo posto assoluto nella classifica generale; ottimi risultati anche per Diego Pincanelli, 01:25:55 (SM45, 4° posizione), Roberto Fagioli, 01:31:11 (SM55, 2° posizione), Simona Petriola, 01:34:57 con il prestigioso terzo posto assoluto femminile (SF35), Massimiliano Melis, 01:39:11 (SM50, 9° posizione), Pietro Rigozzo, 01:44:22 (SM70, 1° posizione) e Paolo Gianfelici, 02:06:00 (SM65, 9° posizione). Nella prova sui 9 km, buoni piazzamenti per Federica Sabatini, 00:42:27 (SF40, 3° posizione), Stefania Baroni, 00:46:02 (SF45, 9° posizione) e Lorenzo Muzzi, 00:48:43 (SM40, 19° posizione). 

    Foto Giò Paparazzo e inviate da Stefania Baroni 

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    Buonasera, sono Carlo Nuvoloni presidente della Sunrise Orchestra - Terni. Sono disponibile ad un incontro con la Pro Loco per.....
    Carlo Alberto Bussoni 2026-03-28 14:32:09
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    Carlo 2026-02-26 18:03:19
    Vedi che le raccomandazioni servono? E poi, come si fa a dire di no a monsignore? Invece, per il progetto.....
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    Bell'articolo!