Perugia, Vano e Di Noia salutano

(DMN) Perugia – due calciatori, giunti al Perugia nello scorso mese di gennaio in Serie C, salutano il gruppo di Massimiliano Alvini.

AC Perugia Calcio – si legge in una nota – comunica di aver raggiunto l’accordo con l’U.S. Pistoiese per la cessione a titolo temporaneo, fino al termine della stagione, del calciatore Michele Vano.

Si comunica inoltre – prosegue la nota della società di Santopadre – di aver raggiunto l’accordo con la Fidelis Andria per la cessione a titolo temporaneo, fino al termine della stagione, del calciatore Giovanni Di Noia.