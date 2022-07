Perugia-Sottocastello, le parole di Castori e Olivieri

Le dichiarazioni del tecnico e dell’attaccante dei grifoni al termine della prima uscita stagionale

(DMN) Pieve di Cadore – il Perugia, nella prima uscita stagionale, fa battuto i dilettanti del Sottocastello per 8-0.

Al termine della gara , il tecnico Fabrizio Castori, ha commentato la prima amichevole della sua nuova squadra

“Questa amichevole – ha detto il tecnico biancorosso – è servita per ricambiare la gentile ospitalità che abbiamo ricevuto da questa società e dalla cittadina di Pieve di Cadore. È servita per fare la prima partita a tutto campo e per i ragazzi per iniziarsi a conoscere. È stata utile, in chiusura della prima settimana di lavoro – ha sottolineato Castori- dove, più che altro, abbiamo eseguito dei test conoscitivi, oltre a quelli medici, fisici e atletici, per conoscere lo stato di condizione dei ragazzi e per cominciare a mettere in campo le mie indicazioni a livello tattico”

Dopo il tecnico di San Severino Marche ha parlato anche Marco Olivieri.

“Non vedevamo l’ora di iniziare – ha detto l’artaccante – una nuova stagione con un nuovo mister e vedere cosa ci propone. I primi giorni sono serviti per conoscerci ed oggi abbiamo aumentato un po’ i carichi. Sicuramente sarà un campionato molto difficile con squadre con nomi blasonati, ancora più difficile dell’anno scorso. Dobbiamo – ha concluso il numero 11 biancorosso – prima raggiungere la salvezza per poi toglierci delle soddisfazioni”.

Nel link sotto: le immagini salienti della prima amichevole