Perugia, preso De Luca in attacco

(DMN) Perugia – rinforzo in attacco per il Perugia di Massimiliano Alvini che, dopo la vittoria di misura sul Pordenone, si prepara al affrontare l’Ascoli di Andrea Sottil nella seconda gara di Serie B.

A.C. Perugia Calcio – si legge in una nota inviata in redazione – comunica di aver raggiunto l’accordo con U.C Sampdoria per l’acquisizione a titolo temporaneo, fino al termine della stagione, del calciatore Manuel De Luca.