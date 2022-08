Perugia-Parma, i convocati di Castori e Pecchia

Al Curi torna l’ex Chichizola

(DMN) Perugia – ecco i convocati del tecnico del Perugia Fabrizio Castori per la sfida al Parma, valida per la seconda giornata del campionato di Serie B, in programma domani alle 20.45 allo stadio Curi:

PORTIERI: 1 Gori, 12 Furlan, 22 Moro

DIFENSORI: 3 Righetti, 5 Angella, 6 Vulikic, 14 Angori, 15 Dell’Orco, 17 Paz, 21 Curado, 49 Baldi, 97 Sgarbi

CENTROCAMPISTI: 7 Vulic, 13 Luperini 24 Casasola, 25 Santoro, 28 Kouan, 86 Giunti

ATTACCANTI: 9 Melchiorri, 10 Matos, 11 Olivieri, 19 Vano, 20 Di Serio, 41 Strizzolo

Questi invece gli uomini a disposizione del tecnico dei ducali, Fabio Pecchia:

Portieri: Borriello, Chichizola, Corvi

Difensori: Balogh, Circati, Coulibaly, Delprato, Oosterwolde, Romagnoli, Valenti, Zagaritis

Centrocampisti: Bernabé, Buayi-Kiala, Camara, Estevéz, Jurić

Attaccanti: Benedyczak, Bonny, Inglese, Man, Mihaila, Sits, Tutino, Vazquez