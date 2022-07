Perugia, lunedì 4 luglio inizia la stagione 2022/2023

Nel pomeriggio il primo allenamento di mister Castori aperto al pubblico

Lunedì 4 luglio prenderà ufficialmente il via la stagione 2022-2023 dell’AC Perugia Calcio. Al mattino, ore 9:30, in programma tamponi molecolari ed esami sierologici per tutto il gruppo squadra. Nel pomeriggio, alle ore 18, la prima seduta di allenamento guidata dal tecnico FabrizioCastori, sarà aperta al pubblico.

Nei giorni a seguire proseguiranno visite mediche e sedute atletiche. Gli orari verranno comunicati successivamente.

Venerdì 8 luglio verrà diramata la lista dei convocati per il ritiro di Pieve di Cadore in programma dal 9 al 23 luglio.