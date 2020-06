Perugia, Francesco Maria Gaudenzi lascia il ruolo di team manager

Al suo posto fino al termine della stagione Valentino Fronduti

(DMN) Perugia – a pochi giorni dalla ripresa del campionato di Serie B c’è un cambio nello staff del Perugia Calcio.

A.C. Perugia Calcio – si legge nel comunicato apparso nel sito ufficiale della società di Pian di Massiano – comunica che Francesco Gaudenzi non è più il team manager della prima squadra.

Il Club lo ringrazia per il lavoro svolto in questi anni con serietà e professionalità, sia al servizio del settore giovanile che, negli ultimi anni, come team manager della prima squadra. Gaudenzi ha saputo portare avanti il proprio lavoro con passione, dedizione e amore per la squadra dimostrandolo in ogni occasione.

Fino al termine della corrente stagione sportiva il ruolo di team manager sarà ricoperto da Valentino Fronduti.

Questa mattina l’ormai ex team manager Gaudenzi aveva salutato e ringraziato l’ambiente biancorosso:

Noi siamo le nostre scelte – ha scritto su Facebook–

Da domani non sarò più il Team Manager del Perugia Calcio.

Dopo 8 anni, lascio un lavoro, una passione, una casa, una famiglia, lascio con la consapevolezza di aver ricevuto tanto e di aver dato tutto.

Ringrazio indistintamente chi mi ha voluto bene e chi mi ha fatto crescere.

Rimane il grande Amore incondizionato per quel Grifo che per anni ho portato sul petto e che per sempre porterò nel cuore.

Forza Perugia