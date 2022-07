Perugia, dalla Lazio arriva Casasola

L’argentino si trasferisce a titolo definitivo

(DMN) Perugia – ottimo colpo in entrata del Perugia Calcio che si assicura le prestazioni di Tiago Matías Casasola, difensore argentino classe 1995.

La S.S. Lazio – si legge nel sito internet ufficiale della società capitolina – comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Tiago Matías Casasola all’A.C. Perugia Calcio.

In carriera Casasola dopo le esperienze in patria nei settori giovanili di Huracan ,si è trasferito in Inghilterra al Fulham per poi approdare in Italia e vestire le maglie di Roma, Como, Trapani, Alessandria, Salernitana, Lazio, Cosenza, Frosinone e Cremonese. Nel 2020/2021 a Salerno, con Fabrizio Castori in panchina ha totalizzato 34 presenze e 3 reti centrando la promozione in Serie A.

Immagine dal sito internet ufficiale del Perugia Calcio