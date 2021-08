Per il ventinovenne eugubino cessione a titolo definitivo

(DMN) Perugia – il ventinovenne terzino destro eugubino, Tommaso Cancellotti, saluta l’Umbria e si accasa in Abruzzo per prendere parte al prossimo campionato di Serie C.

AC Perugia Calcio comunica la cessione a titolo definitivo del calciatore Tommaso Cancellotti al Pescara Calcio.

Con questo breve comunicato la società guidata da Massimiliano Santopadre ha appena ufficializzato il trasferimento.