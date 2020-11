Perugia Calcio, prosegue con entusiasmo e passione l’attività dell’Academy

Pubblicato il nuovo cartellone della stagione 20/21

All’inizio di ogni anno, di solito a fine settembre o ad inizio ottobre, viene presentato il “simbolo” della nuova stagione, qualcosa che nel suo piccolo raccoglie tutto quello che è la famiglia Academy e sintetizza, in un’unica immagine, quella che è stata l’attività dell’anno passato, anche se di solito questa iniziativa viene organizzata in occasione dell’Assemblea Generale che coinvolge tutte le società.

“Quest’anno, purtroppo a causa delle restrizioni Covid, non possiamo organizzarla – spiega il Vice-Presidente, nonché Direttore Academy Mauro Lucarini, ma dato che si tratta del nono anno da quando è iniziato il progetto non potevamo “saltare” questo appuntamento. Così abbiamo deciso lo stesso di farlo a distanza”.

Se negli anni passati il cartellone sintetizzava l’espansione delle società affiliate (con riferimenti prima a livello regionale, poi nazionale ed infine internazionale – a proposito, si è arrivati a 140 società e si è vicini all’accordo con un’altra in Canada), quest’anno si è voluto associare un simbolo ad ogni attività che coinvolge le varie società (es. training, lesson, experience, social). E non poteva mancare il simbolo del Grifo che è stato disegnato con la stessa tonalità di colore della terza maglia della prima squadra.