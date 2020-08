Ufficiale il ritorno dell’ex capitano

(DMN) Perugia – Gianluca Comotto torna al Perugia. L’ex capitano protagonista di tre stagioni tra il 2013 e il 2016 vestirà i panni di Direttore Generale.

Ecco il comunicato ufficiale:

A.C. Perugia Calcio comunica che Gianluca Comotto è il nuovo direttore generale del Club biancorosso.

Comotto ha firmato un contratto che lo lega al Perugia fino al 30 giugno 2021 con rinnovo automatico per un ulteriore anno in caso di promozione in Serie B.