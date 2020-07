Perugia Calcio, estesi i prestiti dei giocatori e i contratti dello staff di Cosmi

Ai saluti Leandro Greco e Paolo Fernandes

(DMN) Perugia – in una stagione anomala, per via del lungo stop per l’emergenza sanitaria del Covid-19, le società calcistiche hanno dovuto fare i conti con le scadenze dei contratti che sarebbero scaduti il 30 giugno. Per quanto riguarda il Perugia Calcio, nei giorni scorsi é stato rinnovato il contratto del terzo portiere Marco Albertoni mentre oggi la società ha comunicato l’estensione dei prestiti dei calciatori e dei contratti dello staff tecnico fino al 31 agosto 2020. Sono stati invece interrotti invece i rapporti contrattuali con Leandro Greco (fine contratto al 30 giugno) e con Paolo Fernandes (fine prestito al 30 giugno, rientra al Manchester City).