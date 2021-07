Perugia Calcio, ecco la lista dei convocati per il ritiro

In attesa dei prossimi innesti, sono 24 i calciatori a disposizione del tecnico Massimiliano Alvini

(DMN) Perugia – Dopo due giorni di lavoro a Pian di Massiano ed il riposo domenicale, il nuovo Perugia di Massimiliano Alvini si appresta a partire per il ritiro di Pieve Santo Stefano, in provincia di Arezzo, dove rimarrà fino al 24 luglio per prepararsi ad affrontare il prossimo campionato di Serie B.

Nel primo pomeriggio di oggi, la società di Pian di Massiano, ha diramato l’elenco dei 24 calciatori convocati: