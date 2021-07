Perugia Calcio, Chichizola è il nuovo portiere

Il portiere ha firmato un contratto di un anno con diritto di opzione per un’ulteriore stagione.

Nato a San Justo, in Argentina, il 27 marzo 1990, ha collezionato 130 presenze in Serie B con la maglia dello Spezia e oltre 50 presenze con Cartagena, Las Palmas e Getafe fra Liga, Copa del Rey ed Europa League. Ha anche vestito la maglia del River Plate in 31 occasioni.

Nella foto, tratta dal sito ufficiale del Perugia, il nuovo portiere in compagnia del Direttore Sportivo Marco Giannitti.