Si trasferisce a titolo definitivo

(DMN) Perugia – é stata ufficializzata questa mattina la prima cessione del mercato estivo del Perugia.

A.C. Perugia Calcio -si legge nel sito ufficiale della società di Pian di Massiano – comunica di aver ceduto a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Cristian Buonaiuto alla U.S. Cremonese.

Arrivato in Umbria per la prima volta all’inizio della stagione 2016/2017, Buonaiuto ha collezionato, in totale, 99 presenze con la maglia biancorossa a cui si aggiungono 13 gol e 9 assist.