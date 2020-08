Perugia Calcio, Alessandro Formisano é il nuovo allenatore della Berretti

Lo scorso anno ha guidato la formazione Under 17 del Benevento

(DMN) Perugia – ancora un volto nuovo per la società di Pian di Massiano.

A.C. Perugia Calcio – si legge nel comunicato diffuso tramite il sito ufficiale – comunica di aver affidato la guida tecnica della formazione Berretti per la stagione 2020/2021 ad Alessandro Formisano.

Nato a Napoli il 10 novembre del 1990, mister Formisano ha iniziato l’esperienza in ambito professionistico negli Under 15 della Casertana (2015/2016).

Dall’anno successivo è approdato nel settore giovanile del Benevento Calcio diventando allenatore degli Under 15 e responsabile delle attività di base. Nei due anni successivi allena gli Under 16 (nella stagione 18/19 arriva terzo in classifica), mentre nella stagione 2019/2020 è stato l’allenatore della formazione Under 17 delle streghe.